PSG - İnter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2025

İnter, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında PSG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı İnter, zorlu PSG karşısında kazanmak ve kupayı müzesine getirmek istiyor. Peki, PSG-İnter Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ve PSG eşleşti.



PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.



YARI FİNALDE GÜLEN TARAF İNTER OLDU



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşen Inter ve Barcelona ilk maçı 3-3 beraberlikle tamamlamıştı.



Rövanş karşılaşmasında arka arkaya gelen gollerle oldukça heyecanlı bir maç geçiren iki takımdan kazanan taraf 4-3 skorla Inter oldu.



2. FİNALİST DÜN AKŞAM BELLİ OLDUI



Yari finalde İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal ile mücadele eden Paris Saint-Germain (PSG) ilk maçı 1-0 üstün tamamlayarak avantajı elde etmişti.



Rövanşı da 2-1 bitiren PSG toplamda 3-1 skor elde ederek finale yükselen taraf oldu.

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