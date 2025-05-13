BİM Aktüel 16 Mayıs 2025 Kataloğu İndirimleri Başladı!

16 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğu 2025 için geri sayım başladı! Türkiye'nin en çok tercih edilen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip indirimlerle dolu bir aktüel ürünler kataloğu hazırlıyor. İşte 16 Mayıs 2025 BİM aktüel ürünleri kataloğu



16 Mayıs BİM Aktüel Kataloğunda Öne Çıkanlar:



Teknoloji ve elektronik ürünlerde dikkat çekici indirimler yer alıyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletleri de mutfaklarını yenilemek isteyenler için fırsatlar sunuyor. Ayrıca baharın gelmesiyle birlikte piknik ve bahçe ürünleri de katalogda geniş yer tutuyor.



İşte 16 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğundan Bazı Seçili Ürünler ve Fiyatları:



Elektronik ve Ev Aletleri:



Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv: 11.990 TL

Tecno Spark GO1 Cep Telefonu: 6.250 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas: 6.990 TL

Keysmart Türk Kahve Makinesi: 4.490 TL

Range Perfect Ironic Buharlı Ütü: 990 TL

Arzum Starmix Mikser: 1.290 TL

Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.250 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.350 TL

Tavan Vantilatörü: 699 TL



Mutfak Gereçleri ve Züccaciye:



Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 8.950 TL

Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı: 499 TL

Emaye Közmatik: 109 TL

Yuvarlak Emaye Tepsi: 119 TL

Lal 3'lü Su Bardağı 345 cc: 89 TL

Lal 6'lı Çay Bardağı 170 cc: 109 TL

Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik: 249 TL

Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 32 cm: 239 TL



Outdoor ve Piknik Ürünleri:



RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL

Erinöz 5 Parça Mini Oturma Grubu: 7.999 TL

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak: 7.500 TL

25 Parça Piknik Seti: 199 TL

Buzluk Termos: 699 TL

Musluklu Piknik Termos: 349 TL

Buz Aküsü: 18,50 TL

Termo İzolasyonlu Çanta: 369 TL

Termo Piknik Çantası ~25 L: 189 TL

Termo Piknik Çantası ~15 L: 169 TL

Termos Çanta ~8 L: 279 TL

Termo Sırt Çantası ~18 L: 339 TL



Tekstil ve Giyim:



Kadın - Erkek Hambez Pantolon: 279 TL

Erkek Pijama Takımı: 349 TL

Kadın Kaşkorse Takım: 289 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı: 329 TL

Yüz Havlusu: 75 TL



Diğer Ürünler:



Abs Valiz Küçük Boy: 749 TL

Abs Valiz Orta Boy: 849 TL

Abs Valiz Büyük Boy: 949 TL

Abs Valiz Çocuk: 999 TL

Dienni 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 1.990 TL

Dienni Konak Metal Ayakkabılık: 1.290 TL

Dienni Tek Kapaklı 5 Raflı Dolap: 1.550 TL

Decolove Ahşap Çocuk Yatağı: 999 TL

Solar Dekoratif Aydınlatma: 399 TL

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