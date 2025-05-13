BİM Aktüel 16 Mayıs 2025 Kataloğu İndirimleri Başladı!

16 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğu 2025 için geri sayım başladı! Türkiye'nin en çok tercih edilen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip indirimlerle dolu bir aktüel ürünler kataloğu hazırlıyor. İşte 16 Mayıs 2025 BİM aktüel ürünleri kataloğuHER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
16 Mayıs BİM Aktüel Kataloğunda Öne Çıkanlar:
Teknoloji ve elektronik ürünlerde dikkat çekici indirimler yer alıyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletleri de mutfaklarını yenilemek isteyenler için fırsatlar sunuyor. Ayrıca baharın gelmesiyle birlikte piknik ve bahçe ürünleri de katalogda geniş yer tutuyor.
İşte 16 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğundan Bazı Seçili Ürünler ve Fiyatları:
Elektronik ve Ev Aletleri:
Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv: 11.990 TL
Tecno Spark GO1 Cep Telefonu: 6.250 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas: 6.990 TL
Keysmart Türk Kahve Makinesi: 4.490 TL
Range Perfect Ironic Buharlı Ütü: 990 TL
Arzum Starmix Mikser: 1.290 TL
Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.250 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.350 TL
Tavan Vantilatörü: 699 TL
Mutfak Gereçleri ve Züccaciye:
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 8.950 TL
Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı: 499 TL
Emaye Közmatik: 109 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi: 119 TL
Lal 3'lü Su Bardağı 345 cc: 89 TL
Lal 6'lı Çay Bardağı 170 cc: 109 TL
Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik: 249 TL
Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 32 cm: 239 TL
Outdoor ve Piknik Ürünleri:
RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL
Erinöz 5 Parça Mini Oturma Grubu: 7.999 TL
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak: 7.500 TL
25 Parça Piknik Seti: 199 TL
Buzluk Termos: 699 TL
Musluklu Piknik Termos: 349 TL
Buz Aküsü: 18,50 TL
Termo İzolasyonlu Çanta: 369 TL
Termo Piknik Çantası ~25 L: 189 TL
Termo Piknik Çantası ~15 L: 169 TL
Termos Çanta ~8 L: 279 TL
Termo Sırt Çantası ~18 L: 339 TL
Tekstil ve Giyim:
Kadın - Erkek Hambez Pantolon: 279 TL
Erkek Pijama Takımı: 349 TL
Kadın Kaşkorse Takım: 289 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı: 329 TL
Yüz Havlusu: 75 TL
Diğer Ürünler:
Abs Valiz Küçük Boy: 749 TL
Abs Valiz Orta Boy: 849 TL
Abs Valiz Büyük Boy: 949 TL
Abs Valiz Çocuk: 999 TL
Dienni 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 1.990 TL
Dienni Konak Metal Ayakkabılık: 1.290 TL
Dienni Tek Kapaklı 5 Raflı Dolap: 1.550 TL
Decolove Ahşap Çocuk Yatağı: 999 TL
Solar Dekoratif Aydınlatma: 399 TL
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