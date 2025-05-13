Benzin ve motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Mayıs 2025

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir artış beklentisi daha gündeme geldi. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle, benzin ve motorin fiyatlarının yakın zamanda zamlanması öngörülüyor.



14 ve 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla, sürücüler daha yüksek akaryakıt ücretleriyle karşı karşıya kalacak.



BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR ARTACAK?



14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren benzine 1.5 TL zam yapılması bekleniyor. Motorin fiyatları ise 15 Mayıs 2025'te 1.3 TL artacak.



YENİ FİYATLAR NE OLACAK?



Fiyat artışı sonrası, büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu seviyelere yükselecek:



-İstanbul'da benzin 46.77 TL'ye, motorin ise 45.5 TL'ye çıkacak.



-Ankara'da benzinin litre fiyatı 47.4 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 46.32 TL'ye yükselecek.



-İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 47.74 TL, motorinin litre fiyatı ise 46.65 TL olacak.



Yeni fiyat artışları, akaryakıt tüketicilerini etkileyerek günlük harcamalarını artıracak. Döviz ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak, ilerleyen dönemde başka zamlar da gündeme gelebilir. Sürücüler, bu artışlarla birlikte daha yüksek akaryakıt maliyetleriyle karşılaşacaklar.

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