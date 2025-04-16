Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak 2025?

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025 finali için tarih belli oldu. Ancak finalin nerede oynanacağı henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi olarak duyurulmadı bu da taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2025 finali, TFF'nin geleneksel olarak tarafsız bir sahada oynatma politikası doğrultusunda belirlenecek bir stadyumda gerçekleşecek. Geçmiş yıllarda Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu ve Ankara Eryaman Stadyumu gibi mekanlar finallere ev sahipliği yapmıştı. Bu nedenle 2025 finali için de büyük kapasiteli stadyumun seçilmesi bekleniyor.

Finalin oynanacağı yerin belirlenmesinde lojistik kolaylık, taraftar erişimi ve stadyumun teknik yeterliliği gibi faktörler etkili olacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali, TFF'nin resmi takvimine göre 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek final maçları 1-3 Nisan'da, yarı final maçları ise 22-24 Nisan'da tamamlanacak ve bu süreçten sonra finale kalan iki takım belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali tek maç eleme usulüyle oynanacak.