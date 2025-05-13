Akrep Dolunayı Ne Zaman Bitecek? (Mayıs - 2025)

Astrolojik olarak Dolunay, Güneş ve Ay'ın birbirine karşıt konumda yer aldığı ve enerjinin en yoğun hissedildiği zaman dilimidir. Akrep burcunda gerçekleşen Dolunay ise bu yoğunluğa Akrep'in derin, tutkulu ve dönüştürücü özelliklerini katar. Bu dönemde duygusal iniş çıkışlar, kıskançlık, kontrol arzusu ve gizli kalmış konuların açığa çıkması gibi durumlar yaşanabilir.

2025 yılındaki Akrep Dolunayı, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 04:52 (TSİ) itibarıyla en yoğun etkisini gösterdiği zirve noktasına ulaştı. Bu saatten sonra Dolunay'ın enerjisi yavaş yavaş azalmaya başlayacak ve etkileri hafiflemeye doğru gidecektir.

Dolunay'ın etkileri, zirveye ulaştığı andan itibaren birkaç gün daha hissedilmeye devam eder. Ancak, Akrep Dolunayı'nın tam olarak etkisini yitirmesi ve bir sonraki Ay fazına geçilmesi yaklaşık olarak 2-3 gün sürecektir. Bu durumda, Akrep Dolunayı'nın etkilerinin 15-16 Mayıs 2025 tarihlerine kadar hissedilmeye devam etmesi beklenmektedir. Bu tarihlerden sonra Ay, küçülmeye başlayacak ve enerjisi daha sakin bir hale bürünecektir.

Akrep Dolunayı döneminde yoğun duygusal süreçler yaşanması olasıdır. İlişkilerde derinleşme, gizli kalmış konuların su yüzüne çıkması, tutkuların artması ve kontrol mekanizmalarının tetiklenmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu dönem, aynı zamanda kişisel dönüşüm ve arınma için de güçlü bir potansiyel taşır. Yüzleşmekten kaçınılan konularlaSupercharger yüzleşmek ve bırakmak gerekenleri serbest bırakmak için uygun bir zamandır.