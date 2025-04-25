Altın Sertifikası (ALTINS1) Neden Düşüyor, Düştü?

ALTINS1 sertifikası, Darphane tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul'da (BIST) 'ALTINS1' koduyla hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir yatırım aracı. Fiziki altına endeksli olmasına rağmen, piyasadaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle fiyatı spot altın fiyatından farklılaşabiliyor.

ALTINS1'deki düşüşün temel nedenini anlamak için öncelikle neden yükseldiğine bakmak gerekiyor. Son dönemde altına olan yoğun ilgi, özellikle de borsa üzerinden kolayca ulaşılabilen ALTINS1 sertifikasına talebi artırdı. Geleceğe yönelik fiyat artışı beklentileri, yatırımcıların bu sertifikayı mevcut spot altın fiyatının üzerinde bir primle satın almasına yol açtı. Öyle ki, hafta başında ALTINS1'in fiyatı, fiziki gram altının yaklaşık %20 üzerinde işlem görüyordu. Salı günü sertifika fiyatı 51 TL seviyesine kadar ulaşmıştı.

ALTINS1 fiyatındaki hızlı geri çekilme, küresel altın piyasasında yaşanan kâr realizasyonları ile doğrudan ilişkili. Özellikle ons altın fiyatlarında görülen yükselişlerin ardından gelen satış baskısı, tüm altın piyasalarını etkiledi.

Ancak bu satışlar, zaten fiziki altına göre primli işlem gören ALTINS1 sertifikasını daha hassas bir şekilde etkiledi. Spot altın fiyatında yaşanan hafif geri çekilme veya yatay seyir karşısında, ALTINS1'deki yüksek primin erimesi çok daha hızlı gerçekleşti. Yatırımcıların, primli fiyattan pozisyon kapatması veya yeni alım yerine beklemeyi tercih etmesi, sertifika fiyatında düşüşü hızlandırdı.

Bu düşüş sonucunda ALTINS1 fiyatı, Salı günü ulaştığı 51 TL seviyesinden 44.85 TL'ye kadar geriledi. Bu, birkaç gün içinde yaklaşık %12'lik bir değer kaybı anlamına geliyor. Bu sert düşüşle birlikte, daha önce %19-20 seviyelerine çıkan ALTINS1 ve fiziki gram altın arasındaki fiyat farkı (makas), %10-12 bandına kadar daraldı.

Piyasa analistleri, ALTINS1'in hala spot altına kıyasla belirli bir prime sahip olduğuna dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında (ons veya gram bazında) yaşanabilecek olası ek kâr satışlarının veya düzeltmelerin, ALTINS1 sertifikasının fiyatı üzerinde daha sert bir baskı yaratabileceği ve primin bir miktar daha erebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyorlar.