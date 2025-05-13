ALES/2 başvurusu ne zaman? 2025 ALES 2 sınav ücreti

2025 ALES/2 başvurularının başlayacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Her yıl, yıl da 3 kez uygulanan ALES sınavlarıyla birlikte üniversite mezunu olan adaylar yüksek lisans yapmak için hak kazanıyor.



ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/2 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.



ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Temmuz'da uygulanacak.Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Temmuz'da uygulanacak.



Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.



ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.

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