Haber Tarihi: 12 Mayıs 2025 18:48 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 18:48

Xenon, beyaz farlar yasak mı, cezası ne kadar? 2025

Araç sahipleri arasında sıkça tartışılan LED ve Xenon far kullanımıyla ilgili yasaklar ve cezalar netlik kazandı. Trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyan bu konu hakkında yetkililerden açıklama geldi. Peki LED ve Xenon farlar yasak mı, cezası ne kadar? 2025

Xenon, beyaz farlar yasak mı, cezası ne kadar? 2025
Abone Ol
Beyaz far yasak mı sorusu sosyal medyanın gündeminde yer alırken, trafikte beyaz far yasağı ile ilgili beklentiler arttı. Trafikte sürücüyü 'kör eden' LED farlarla ilgili, sosyal medyada her gün yeni bir şikâyet başlığı açılıyor. Denetimlere rağmen halk arasında 'LED Xenon' olarak adlandırılan beyaz far kullanımı arttı.

BEYAZ FAR YASAKLANDI MI?

Trafik standartlarına uygun, sürücüleri ve yayaları rahatsız etmeyecek şekilde kullanılan, modifiye edilmemiş xenon farları kullanmak yasak değildir. Dolayısıyla trafikte muayeneden geçen beyaz far olan araçlara bir ceza bulunmuyor. Sosyal medyada artan şikayetlerin ardından beyaz cezası gündemde yer alıyor. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Papa İznik ziyareti ne zaman? Papa neden İznik'e gitmek istiyor? Gündem Papa İznik ziyareti ne zaman? Papa neden İznik'e gitmek istiyor?
Avrupa devleri, Demir Ege Tıknaz'ın peşinde! Beşiktaş Avrupa devleri, Demir Ege Tıknaz'ın peşinde!
Kayserispor - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Gündem Kayserispor - Galatasaray Maçı Ne Zaman?
Real Madrid'de çifte sakatlık: Vinicius & Vazquez Real Madrid Real Madrid'de çifte sakatlık: Vinicius & Vazquez
UEFA'dan final maçında Halil Umut Meler'e görev! Şampiyonlar Ligi UEFA'dan final maçında Halil Umut Meler'e görev!
Hatay'da düzenlenen TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası tamamlandı Futbol Hatay'da düzenlenen TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası tamamlandı
Trabzonspor ile Galatasaray 4'üncü kez finalde Trabzonspor Trabzonspor ile Galatasaray 4'üncü kez finalde
PI coin neden yükseliyor, yükseldi? (12 Mayıs 2025) Gündem PI coin neden yükseliyor, yükseldi? (12 Mayıs 2025)
Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Victor Osimhen için açıklama!
2
Ali Koç ilk teması kurdu: Kolo Muani!
3
Napoli'ye 84'te büyük şok!
4
Galatasaray'da çıkış planları: Frankowski & Jakobs!
5
Fenerbahçe'de 4 isimden büyük gelir beklentisi!
6
Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"
7
Hamdi Akın'dan projeler ve Ali Koç için açıklama!

SON HABERLER