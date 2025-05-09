Kurban Bayramı arefe günü tatil mi? 2025

Arefe Günü ne zaman? Kurban Bayramı öncesinde geri sayım devam ederken özellikle tatil planı yapacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bununla birlikte Arefe Günü'nün tam gün mü yarım gün mü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi, tam gün mü, yarım gün mü? İşte sorgulanan sorunun cevabı...

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü yani bayramın 4. günün bitiminin ardından sona erecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

Kurban Bayramı arefe günü yarım gün yani saat 12.30'dan sonra yarım gün resmi tatildir. Kabine kararıyla arefe günü tam gün tatil yapılabiliyor.