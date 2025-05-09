Haber Tarihi: 09 Mayıs 2025 13:35 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 13:35

Kurban Bayramı arefe günü tatil mi? 2025

Kurban Bayramı Arefe Günü tarihi merak içerisinde araştırılıyor. Özellikle tatil planı yapacaklar ise "Arefe günü resmi tatil mi, tam gün mü, yarım gün mü?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere Zilhicce Ayı'nın 9. günü Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak ediliyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi, tam gün mü, yarım gün mü? Arefe Günü ne zaman? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı arefe günü tatil mi? 2025
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Arefe Günü ne zaman? Kurban Bayramı öncesinde geri sayım devam ederken özellikle tatil planı yapacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bununla birlikte Arefe Günü'nün tam gün mü yarım gün mü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi, tam gün mü, yarım gün mü? İşte sorgulanan sorunun cevabı...

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ ZAMAN?

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü yani bayramın 4. günün bitiminin ardından sona erecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

Kurban Bayramı arefe günü yarım gün yani saat 12.30'dan sonra yarım gün resmi tatildir. Kabine kararıyla arefe günü tam gün tatil yapılabiliyor.

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