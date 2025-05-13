Haber Tarihi: 13 Mayıs 2025 15:15 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 15:15

2025 Yaş Çay alım fiyatı açıklandı mı, resmi açıklama geldi mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı "2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

2025 Yaş Çay alım fiyatı açıklandı mı, resmi açıklama geldi mi?
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2025 yaş çay alım fiyatına ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 17 TL + 2 TL destekleme ödemesi olmak üzere kilogram başına toplamda 19 TL geçen çay üreticileri yeni yılda açıklanacak olan yaş çay alım fiyatını merakla beklemeye devam ediyor. Yaş çay alım fiyatına ilişkin beklenti ve talepler açıklanmaya devam etse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2025 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI BELLİ OLDU MU?

2025 Yaş Çay alım fiyatı henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde fiyatın duyurulması bekleniyor.

Ortaya atılan iddialara göre bu yıl için yaş çay alım fiyatının 23 TL olarak açıklanması ve desteklemenin kaldırılması gündemde.

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