2025 Yaş Çay alım fiyatı açıklandı mı, resmi açıklama geldi mi?

2025 yaş çay alım fiyatına ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 17 TL + 2 TL destekleme ödemesi olmak üzere kilogram başına toplamda 19 TL geçen çay üreticileri yeni yılda açıklanacak olan yaş çay alım fiyatını merakla beklemeye devam ediyor. Yaş çay alım fiyatına ilişkin beklenti ve talepler açıklanmaya devam etse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2025 Yaş Çay alım fiyatı henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde fiyatın duyurulması bekleniyor.

Ortaya atılan iddialara göre bu yıl için yaş çay alım fiyatının 23 TL olarak açıklanması ve desteklemenin kaldırılması gündemde.