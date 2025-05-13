Uzak Şehir Fragman Neden Yok, Neden Yayınlanmadı?

Uzak Şehir dizisi, pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına toplmayı başardı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi birçok kişiyi merak içinde bıraktı.



Uzak Şehir dizisi 25. bölümünün sona ermesiyle yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Birçok kişi yeni bölüm fragmanının neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. İzleyiciler, 26. bölüm framganını araştırmaya başladı. Peki, 26. bölüm fragmanı neden yayınlanadı?



UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Uzak Şehir dizisinin son bölümü ardından yeni bölümde neler olacağı herkes tarafından merak edildi. İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını araştırmaya başladı.



Alya ile Sadakat arasındaki çatışma devam ederken, Cihan ise iki kadın arasında kaldı. Albora Konağı'nda neler olacağı merak konusu olurken, dizinin 26. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.



UZAK ŞEHİR 26.BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?



Uzak Şehir dizisinin 26. bölüm fragmanı hakkında kanal veya yapımdan herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan dizinin 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: