Haber Tarihi: 02 Mayıs 2025 12:36 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 12:36

İtalya Türk pasaportlarını iptal etti mi? DMM açıkladı

İtalya, Türkiye'den yapılan 5 bin vize randevuzunu iptal etti. Vize başvurularını yürüten iDATA, "yanlış kategori seçimi" olduğunu iddia ederken deneyimli seyahat acentaları bunu gerçekçi bulmadı. İtalyan İstanbul Başkonsolosluğu "teknik hata" açıklaması yaparken, DMM , "Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İtalya Türk pasaportlarını iptal etti mi? DMM açıkladı
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İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, yaklaşık 5 bin Türk vatandaşının vize randevusunu iptal edince hem vatandaşlar hem de acenteler büyük tepki gösterdi. Özellikle Kurban Bayramı ve resmi tatil dönemine denk gelen randevular, "kategori farkı" gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Vatandaşların ve turizm acentelerinin tepkisi üzerine, hem iDATA hem de İtalyan Konsolosluğu'ndan açıklamalar geldi.

BAŞVURULAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Vize başvurularını yürüten iDATA, iptallerin gerekçesi olarak başvuru türü ile sunulan belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu belirtti.

İddiaya göre bazı başvuru sahipleri, "turistik" yerine yanlışlıkla "ticari" ya da "aile ziyareti" kategorisini işaretledi. Ancak acenteler, bu gerekçeyi yeterli bulmuyor. Yıllardır vize başvurusu yapan deneyimli firmaların da aynı durumdan etkilendiği, sistemin adil ve şeffaf olmadığı savunuluyor.

TATİL PLANLARI YATTI, ACENTELER İSYAN ETTİ

Yaşanan iptaller, Kurban Bayramı ve Mayıs ayı resmi tatillerine denk gelen seyahatleri doğrudan etkiledi. İstanbul Astoria AVM'de bir araya gelen turizm temsilcileri, yoğun talebe rağmen sistemin yeterince hazırlıklı olmadığını vurguladı.

Acentelere göre;

Sistemde zaman zaman Türkçe dil seçeneğinde randevu görünmezken, İngilizce ve İtalyanca arayüzden erişim mümkün oldu.
Bu durum, bazı kişilerin sistemde avantaj sağladığı yönünde iddiaları da beraberinde getirdi.
Ayrıca iptal edilen randevuların ücret iadesi sürecinde de sorunlar yaşandığı belirtildi.

KONSOLOSLUKTAN AÇIKLAMA

İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sistemde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle sınırlı sayıda randevu iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. Yetkililer, iDATA'nın bu kişilerle iletişime geçerek yeniden randevu oluşturacağını duyurdu.

iDATA ise yanlış kategori ile yapılan başvuruların iptal edildiğini ve başvuru sahiplerinin uygun kategoriyle tekrar randevu alması gerektiğini söyledi.

DMM: ERDOĞAN'IN ZİYARETİYLE İLGİLİ DEĞİL

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber kaynaklarında yer alan "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün randevusunu iptal etti" haberleri üzerinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"İptallerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti ile hiçbir ilgisi yoktur. Teknik arıza nedeniyle bazı randevular tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."
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