İtalya Türk pasaportlarını iptal etti mi? DMM açıkladı

İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, yaklaşık 5 bin Türk vatandaşının vize randevusunu iptal edince hem vatandaşlar hem de acenteler büyük tepki gösterdi. Özellikle Kurban Bayramı ve resmi tatil dönemine denk gelen randevular, "kategori farkı" gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Vatandaşların ve turizm acentelerinin tepkisi üzerine, hem iDATA hem de İtalyan Konsolosluğu'ndan açıklamalar geldi.

Vize başvurularını yürüten iDATA, iptallerin gerekçesi olarak başvuru türü ile sunulan belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu belirtti.

İddiaya göre bazı başvuru sahipleri, "turistik" yerine yanlışlıkla "ticari" ya da "aile ziyareti" kategorisini işaretledi. Ancak acenteler, bu gerekçeyi yeterli bulmuyor. Yıllardır vize başvurusu yapan deneyimli firmaların da aynı durumdan etkilendiği, sistemin adil ve şeffaf olmadığı savunuluyor.

Yaşanan iptaller, Kurban Bayramı ve Mayıs ayı resmi tatillerine denk gelen seyahatleri doğrudan etkiledi. İstanbul Astoria AVM'de bir araya gelen turizm temsilcileri, yoğun talebe rağmen sistemin yeterince hazırlıklı olmadığını vurguladı.

Sistemde zaman zaman Türkçe dil seçeneğinde randevu görünmezken, İngilizce ve İtalyanca arayüzden erişim mümkün oldu.

Bu durum, bazı kişilerin sistemde avantaj sağladığı yönünde iddiaları da beraberinde getirdi.

Ayrıca iptal edilen randevuların ücret iadesi sürecinde de sorunlar yaşandığı belirtildi.

İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sistemde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle sınırlı sayıda randevu iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. Yetkililer, iDATA'nın bu kişilerle iletişime geçerek yeniden randevu oluşturacağını duyurdu.

iDATA ise yanlış kategori ile yapılan başvuruların iptal edildiğini ve başvuru sahiplerinin uygun kategoriyle tekrar randevu alması gerektiğini söyledi.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber kaynaklarında yer alan "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün randevusunu iptal etti" haberleri üzerinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"İptallerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti ile hiçbir ilgisi yoktur. Teknik arıza nedeniyle bazı randevular tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."