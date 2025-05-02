Galatasaray ile Sivasspor 38. randevuda

Galatasaray ile Sivasspor arasında geride kalan 37 lig maçının 23'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sinde kırmızı-beyazlılar galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Sivasspor 38. randevuda
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02 Mayıs 2025 13:50
Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de cumartesi günü 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 37 maçtan 23'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 82 golüne, Sivasspor 48 golle yanıt verdi.

Son 5 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Sivas temsilcisiyle yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlı ekibe karşı son yenilgisini 1 Mayıs 2022'de sahasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı.

"Cimbom" söz konusu maçlarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, evinde bir kere kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında yaptığı maçların sadece birini kaybetti.

Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 16'sını kazanırken birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu.

İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 47 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 18 gol atabildi.

Son 4 iç saha maçında 5 puan bıraktı

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'u konuk ettiği son 4 maçta 5 puan yitirdi.

Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği ilk 14 maçın tamamını kazanan "Cimbom", sonrasındaki iki iç saha müsabakasında birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Bu süreçte 5 puan bırakan Galatasaray, daha sonraki 2 müsabakayı kazanmasını bildi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2023-2024 sezonunda sahasında 6-1'lik skorla elde etti.

Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.

Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.

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