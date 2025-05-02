Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Atkinson'ı transfer etti

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Atkinson'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Atkinson'ı transfer etti
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02 Mayıs 2025 15:52
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, ABD'li oyuncu Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki Atkinson ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Grand Rapids Rise forması giyen Sherridan, GS Panionios, Panathinaikos, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray takımlarında forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Sherridan." ifadeleri kullanıldı.

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