Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 34 . haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



Fenerbahçe-Beşiktaş Derbi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?



Ligde kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanırken, puan tablosundaki sıralama derbinin önemini bir kat daha artırıyor. Yayınlanan puan durumuna göre, Fenerbahçe 29 maçta topladığı 71 puanla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 30 karşılaşmada 49 puanla 5. sırada bulunuyor. Her iki takım için de bu derbi, ligdeki konumlarını sağlamlaştırmak ve rakiplerine karşı psikolojik üstünlük kurmak adına büyük önem taşıyor.



Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Ne Zaman Oynanacak?



Süper Lig 34. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.







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