Hudutsuz Sevda bugün, bu akşam var mı? 1 Mayıs 2025

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Hudutsuz Sevda, yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sezon finaline doğru ilerleyen dizi yepyeni ve heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Normal şartlarda dizinin bu akşam 62. bölümü yayınlanması planlanıyordu. Fakat gelen son açıklamaya göre dizinin bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. Peki, Hudutsuz Sevda dizisi 1 Mayıs Perşembe bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair detayları sizin için araştırdık. İşte Hudutsuz Sevda dizisi hakkında merak edilenler…

NOW TV ekranlarının reyting canavarı dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir ilgiyle takip edilen dizi, yayınlandığı günden bu yana dikkatleri üzerine çekiyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve yakından takip edilen dizi, Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor.



Geçtiğimiz hafta yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hudutsuz Sevda dizisi, sezon finaline doğru emin adımlarla ilerliyor. Dizinin normal şartlarda bu akşam 62. bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Fakat gelen son açıklamaya göre dizinin bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizi, yeni bölümünün yerine tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 1 Mayıs Perşembe 2025 akşamı ekranlara gelmeyecek. 1 Mayıs Perşembe akşamı Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün yerine tekrar bölümü yayınlanacak. Hudutsuz Sevda'yı yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümüne saat 20.00'da NOW TV ekranlarından ulaşabilecek.