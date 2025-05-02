Thomas Müller'e yapılan teklif ilgisini çekti!

Bayern Münih efsanesi Thomas Muller'in 25 yıllık Bayern kariyerine nokta koymaya hazırlanırken, Major League Soccer'dan LAFC'nin devreye girdiği ve oyuncuya hem lüks bir yaşam hem de marka elçiliği teklifi sunduğu iddia edildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Thomas Müller'e yapılan teklif ilgisini çekti!
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02 Mayıs 2025 08:41
Futbol dünyası, Bayern Münih'in yaşayan efsanesi Thomas Muller'in kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanmasıyla çalkalanıyor. 35 yaşındaki Alman yıldız, altyapısından yetiştiği kulüpte geçirdiği 25 yılın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Amerika'daki ilgi giderek büyüyor. Her ne kadar oyuncunun "Discovery Rights"ı FC Cincinnati'nin elinde olsa da, son raporlar Muller'in Batı Yakası'na geçmeye daha sıcak baktığını gösteriyor. Alman basınına göre en güçlü aday, Los Angeles FC (LAFC).

GOLF TUTKUSU

LAFC, Muller için sadece cazip bir maaş değil, aynı zamanda Beverly Hills'te golf tutkusunu yaşayabileceği bir malikane ve Bayern Münih'in ABD marka elçiliği görevini de içeren bir paket hazırladı. Bu teklifin başında Bayern kampüs yöneticisi Jochen Sauer'in olduğu belirtiliyor.

YARIŞTA YOK

MLS'in diğer ekipleri de devrede. Daha önce Muller'in adı San Diego FC ile anılmıştı, ancak son gelişmeler bu kulübün yarışta olmadığını gösteriyor. Ayrıca, bazı Serie A kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilse de oyuncunun önceliği şu an için MLS.

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