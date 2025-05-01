Haber Tarihi: 01 Mayıs 2025 18:02 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 18:02

2 Mayıs: Yarın Okullar Tatil mi? Cuma Okullar Tatil mi?

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün coşkusunu yaşarken, öğrenci ve velilerin aklındaki en önemli sorulardan biri de yarın okullar tatil mi? Yani 2 Mayıs Cuma okullar tatil mi olacak?

2 Mayıs: Yarın Okullar Tatil mi? Cuma Okullar Tatil mi?
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Perşembe günü kutlanmasının ardından, birçok öğrenci, veli ve çalışan şimdi gözünü cuma gününe çevirdi. "Cuma günü tatil mi, hafta sonuyla birleşecek mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 2 Mayıs 2025 Cuma günü okullar açık olacak. 1 Mayıs Perşembe günü Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla eğitim kurumları tatil edilirken, cuma günü itibarıyla ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde dersler normal seyrinde sürecek.

Dolayısıyla 2 Mayıs'ta eğitim-öğretim faaliyetlerinde herhangi bir ara verilmeyecek.

1 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye'de 1 Mayıs, ilk kez 1923 yılında resmi tatil olarak kabul edildi. Ancak bu statü uzun yıllar boyunca değişiklik gösterdi. Özellikle 1980 darbesi sonrasında 1 Mayıs, resmi tatil olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.

Daha sonra, 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak yeniden resmi tatil ilan edildi. Yani, bugünkü anlamıyla 1 Mayıs'ın tekrar resmi tatil olması 2009 yılından itibaren geçerli oldu.
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