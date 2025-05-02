Hansi Flick: 'Ter Stegen 11'de olacak'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'da Real Valladolid ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi kaleci tercihini açıkladı. Alman teknik adam, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Hansi Flick: "Marc-Andre ter Stegen, cumartesi günü ilk 11'de başlayacak."
Sezon genelinde kaleyi Szczesny'ye kaptıran ter Stegen, bu sezon Barcelona formasıyla 8. maçına çıkmış olacak.
Hansi Flick: "Marc-Andre ter Stegen, cumartesi günü ilk 11'de başlayacak."
Sezon genelinde kaleyi Szczesny'ye kaptıran ter Stegen, bu sezon Barcelona formasıyla 8. maçına çıkmış olacak.