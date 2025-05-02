Hansi Flick: "Ter Stegen 11'de olacak"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Alman kaleci Marc Andre ter Stegen'in cumartesi günü oynanacak Real Valladolid maçında ilk 11'de olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hansi Flick: 'Ter Stegen 11'de olacak'
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02 Mayıs 2025 15:08
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'da Real Valladolid ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi kaleci tercihini açıkladı. Alman teknik adam, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hansi Flick: "Marc-Andre ter Stegen, cumartesi günü ilk 11'de başlayacak."

Sezon genelinde kaleyi Szczesny'ye kaptıran ter Stegen, bu sezon Barcelona formasıyla 8. maçına çıkmış olacak.

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