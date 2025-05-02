Trabzonspor'dan Javi Puado hamlesi!

Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, yeni sezonun ilk flaş transferi için girişimlere tekrar başladı. Bordo-mavililer ara transfer döneminde nabız yokladığı Espanyol'un kaptanı Javi Puado için bir kez daha devrede.

Haber; NTV, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Javi Puado hamlesi!
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02 Mayıs 2025 16:53
Şenol Güneş sonrası göreve gelen Fatih Tekke ile iyi bir grafik sergileyen Trabzonspor'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Bu bağlamda Trabzonspor'un radarına yine aynı isim girdi. Bordo-mavililerin Şenol Güneş döneminde nabız yokladığı Javi Puado, AS'ın haberine göre yeniden Trabzonspor'un gündeminde.

Espanyol kaptanı Javi Puado sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmazken, Trabzonspor başarılı kanat oyuncusu için yeniden girişimlere başladı.

Trabzonspor'un yanı sıra Sevilla, Girona ve Atletico Madrid'in de Javi Puado ile ilgilendiği haber detayında yer aldı.

BU SEZON ESPANYOL'UN EN GOLCÜSÜ

Bu sezon Espanyol'un en golcü ismi olan Javi Puado, attığı 11 gol ve yaptığı 3 asistle takımının toplam skor yükünün yüzde 40'ını tek başına üstlendi.

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