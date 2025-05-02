Juventus, Osimhen'den vazgeçebilir: 6 aday

Victor Osimhen'in yüksek maliyeti, Juventus'un transfer planlarını değiştirebilir. Torino ekibi, golcü listesini genişleterek alternatif isimlere yönelmeye başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus, Osimhen'den vazgeçebilir: 6 aday
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02 Mayıs 2025 17:43
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 17:47
Serie A'da şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Juventus, Şampiyonlar Ligi hedefinden kopmuş değil. Ancak siyah-beyazlılarda gelecek sezon hücum hattında kimin görev alacağı henüz netleşmiş değil.

Yeni sezonda kadrosuna etkili bir golcü katmayı hedefleyen Torino ekibi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i transfer radarına aldı. Fakat Nijeryalı yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçilme ihtimali bulunuyor.

Tuttosport'un haberine göre Juventus, sezon sonunda Dusan Vlahovic ve devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralanan Randal Kolo Muani ile yollarını ayırmayı planlıyor.

75 milyon euroluk bonservis bedeli, Juventus'un Osimhen transferini askıya almasına neden olabilir. Bu sebeple kulüp, listedeki diğer forvet adaylarını değerlendirmeye almış durumda.

İtalyan devinin gündeminde yer alan diğer isimler arasında Atalanta'dan Mateo Retegui, Ipswich Town'da oynayan Liam Delap, Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface, Leipzig forması giyen Lois Openda, Lyon'dan Georges Mikautadze ve Rennes'ten Arnaud Kalimuendo yer alıyor.

Juventus'un transfer listesinde bulunan bu oyuncuların 2024-25 sezonundaki istatistikleri ise şöyle:

• Mateo Retegui: 45 maç – 27 gol, 6 asist
• Liam Delap: 36 maç – 12 gol, 2 asist
• Victor Boniface: 27 maç – 11 gol, 2 asist
• Lois Openda: 42 maç – 13 gol, 11 asist
• Georges Mikautadze: 44 maç – 16 gol, 11 asist
• Arnaud Kalimuendo: 31 maç – 15 gol, 4 asist 

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