Jose Mourinho, iki yıldızın üstünü çizdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i kadro planlamasında düşünmüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, iki yıldızın üstünü çizdi!
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01 Mayıs 2025 09:07

Fenerbahçe, Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken bir yandan da gelecek sezonun yapılanmasına başladı. Sarı lacivertlilerde gelecek sezon takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde yönetimle bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıdan önemli kararların alındığı iddia edildi. 

Mourinho, fazla forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in üzerini çizdi.

"GELECEK SEZON FAZLA KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu raporda, "İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gelecek sezon da fazla kullanmayı düşünmüyorum. İyi bir teklif gelmesi durumunda iki oyuncu da elden çıkartılabilir" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe yönetimi bu rapor sonrasında iki yıldız için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gerek yurt içi gerekse yurt dışından birçok kulüp takip ediyor.

Takvim'in haberine göre özellikle Süper Lig devlerinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve resmi teklifte bulunacağı belirtildi. 

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