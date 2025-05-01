Haber Tarihi: 01 Mayıs 2025 20:17 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 20:17

Kapalı Maraş Neden Kapalı, Neden Kullanılmıyor? 2025

Kıbrıs'ın hayalet şehri olarak da bilinen Kapalı Maraş, yıllardır süregelen bir merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, bir zamanlar Akdeniz'in incisi olan bu bölge neden kapalı, neden kullanılmıyor? İşte detaylar...

Kapalı Maraş Neden Kapalı, Neden Kullanılmıyor? 2025
Abone Ol
Kapalı Maraş'ın neden kapalı olduğu sorusunun cevabı, Kıbrıs'ın yakın tarihiyle derinden ilişkilidir. Bir zamanlar lüks otelleri, altın rengi kumsalları ve hareketli gece hayatıyla ünlü olan Maraş, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında askeri bölge ilan edilerek yerleşime ve iskâna kapatılmıştır. Harekât sırasında bölgede yaşayan Kıbrıslı Rumlar güneye göç etmiş ve o tarihten itibaren Maraş, adeta bir hayalet şehre dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar da Kapalı Maraş'ın kapalı kalmasında etkili olmuştur. 1974 Kıbrıs Harekâtı ve sonrasındaki gelişmeler, Maraş'ın neden kullanılmadığının temelini oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kararları ve Kapalı Maraş'ın Statüsü

Kapalı Maraş'ın neden hala kapalı olduğunun önemli bir nedeni de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlardır. Özellikle 1984 tarihli 550 sayılı karar, Maraş'ın herhangi bir bölgesine sakinleri dışında insanlarca yerleşilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve bölgenin idaresinin Birleşmiş Milletler'e verilmesi çağrısında bulunmuştur. 1992 tarihli 789 sayılı karar da bu yönde çağrıları yinelemiştir. Bu kararlar, Kapalı Maraş'ın uluslararası alandaki statüsünü belirlemiş ve uzun yıllar boyunca kapalı kalmasına neden olmuştur. BM kararları ve Maraş'ın geleceği arasındaki ilişki, bölgenin kullanım durumunu doğrudan etkilemektedir.

Kapalı Maraş Neden Kullanılmıyor?  

Kapalı Maraş'ın neden kullanılmadığının bir diğer önemli sebebi ise bölgenin askeri yasak bölge ilan edilmiş olmasıdır. Harekâtın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçen Maraş, güvenlik gerekçesiyle sivil yerleşime kapatılmıştır. Yıllar süren siyasi müzakereler ve çözüm arayışları da Kapalı Maraş'ın yeniden kullanıma açılması konusunda henüz somut bir sonuç vermemiştir. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü, Maraş'ın atıl durumda kalmasının en büyük nedenlerinden biridir. Kıbrıs sorunu ve Kapalı Maraş'ın durumu birbirine paralel ilerleyen süreçlerdir.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Mert Hakan'dan durumu hakkında flaş paylaşım! Fenerbahçe Mert Hakan'dan durumu hakkında flaş paylaşım!
Kapalı Maraş Neden Kapalı, Neden Kullanılmıyor? 2025 Gündem Kapalı Maraş Neden Kapalı, Neden Kullanılmıyor? 2025
Hudutsuz Sevda bugün, bu akşam var mı? 1 Mayıs 2025 Gündem Hudutsuz Sevda bugün, bu akşam var mı? 1 Mayıs 2025
Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'de ayın oyuncusu! Dünya Futbolu Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'de ayın oyuncusu!
Club Brugge, evinde farklı kazandı! Dünya Futbolu Club Brugge, evinde farklı kazandı!
Thierry Henry'den deplasman golü tepkisi! Inter Thierry Henry'den deplasman golü tepkisi!
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı!
Yollar açıldı mı? İstanbul'da yollar açıldı mı? Marmaray, metro, metrobüs, tramvay açıldı mı, ne zaman açılacak? Gündem Yollar açıldı mı? İstanbul'da yollar açıldı mı? Marmaray, metro, metrobüs, tramvay açıldı mı, ne zaman açılacak?
Real Madrid TV'den hakem atamasına tepki! Real Madrid Real Madrid TV'den hakem atamasına tepki!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Osimhen'de 10 milyon euro indirim
2
Galatasaray, iki talibi için Davinson'un bonservisini belirledi!
3
Galatasaray'da hesaplar şaştı: 20 milyon euro!
4
Galatasaray, Lunin'de ısrarcı!
5
Fenerbahçe, Chelsea'nin genç yıldızına talip
6
İtalya'daki soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'na ceza!
7
Galatasaray, 10'un potansiyeline güveniyor: Jankovic!

SON HABERLER