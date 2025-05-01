Kapalı Maraş Neden Kapalı, Neden Kullanılmıyor? 2025

Kapalı Maraş'ın neden kapalı olduğu sorusunun cevabı, Kıbrıs'ın yakın tarihiyle derinden ilişkilidir. Bir zamanlar lüks otelleri, altın rengi kumsalları ve hareketli gece hayatıyla ünlü olan Maraş, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında askeri bölge ilan edilerek yerleşime ve iskâna kapatılmıştır. Harekât sırasında bölgede yaşayan Kıbrıslı Rumlar güneye göç etmiş ve o tarihten itibaren Maraş, adeta bir hayalet şehre dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar da Kapalı Maraş'ın kapalı kalmasında etkili olmuştur. 1974 Kıbrıs Harekâtı ve sonrasındaki gelişmeler, Maraş'ın neden kullanılmadığının temelini oluşturmaktadır.

Kapalı Maraş'ın neden hala kapalı olduğunun önemli bir nedeni de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlardır. Özellikle 1984 tarihli 550 sayılı karar, Maraş'ın herhangi bir bölgesine sakinleri dışında insanlarca yerleşilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve bölgenin idaresinin Birleşmiş Milletler'e verilmesi çağrısında bulunmuştur. 1992 tarihli 789 sayılı karar da bu yönde çağrıları yinelemiştir. Bu kararlar, Kapalı Maraş'ın uluslararası alandaki statüsünü belirlemiş ve uzun yıllar boyunca kapalı kalmasına neden olmuştur. BM kararları ve Maraş'ın geleceği arasındaki ilişki, bölgenin kullanım durumunu doğrudan etkilemektedir.

Kapalı Maraş'ın neden kullanılmadığının bir diğer önemli sebebi ise bölgenin askeri yasak bölge ilan edilmiş olmasıdır. Harekâtın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçen Maraş, güvenlik gerekçesiyle sivil yerleşime kapatılmıştır. Yıllar süren siyasi müzakereler ve çözüm arayışları da Kapalı Maraş'ın yeniden kullanıma açılması konusunda henüz somut bir sonuç vermemiştir. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü, Maraş'ın atıl durumda kalmasının en büyük nedenlerinden biridir. Kıbrıs sorunu ve Kapalı Maraş'ın durumu birbirine paralel ilerleyen süreçlerdir.