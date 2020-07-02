GTA VI'nın çıkışı 2026'ya ertelendi

Rockstar, GTA 6'nın piyasaya çıkış tarihini 2026'ya erteledi.



Şirket bugün yaptığı kısa bir açıklamayla, merakla beklenen devam oyununun 26 Mayıs 2026'da çıkacağını duyurdu. Rockstar, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada "Herkese merhaba, Grand Theft Auto VI, 26 Mayıs 2026'da yayınlanacak" dedi.



Açıklamanın devamında, "Beklediğinizden daha geç olduğu için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto'ya duyulan ilgi ve heyecan tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu bitirmek için çalışırken bize verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak olmuştur ve Grand Theft Auto 6 da bunun bir istisnası değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Saygılarımızla, Rockstar Games."



Bugünkü haber, ana şirket Take-Two'nun 15 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki finansal sonuçlar brifinginden önce ve Gearbox patronu Randy Pitchford'un Borderlands 4'ün son çıkış tarihi değişikliğinin başka bir oyunla ilgisi olmadığını söylemesinden günler sonra geldi.



