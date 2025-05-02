NBA'in eski süperstarlarından Paul Pierce, Los Angeles Lakers yönetimini ve LeBron James'i zorlu ama kaçınılmaz bir konuşma yapmaya çağırdı: Luka Doncic'in etrafında yeni bir dönem inşa etmek için LeBron'la yollar ayrılmalı.



Los Angeles Lakers, ilk turda Minnesota Timberwolves'a elenerek NBA Playofflarına erken veda etti. Gözler şimdi önümüzdeki yaz dönemine çevrildi. Genel menajer Rob Pelinka, takımın ciddi bir zaafı olan pota altına güç katmak için hamle yapacaklarını açıkladı. Pelinka, LeBron James'in takıma döneceğini beklediğini belirtse de, süper yıldız oyuncu kararını ailesiyle konuştuktan sonra vereceğini ifade etti.



Ancak Boston Celtics efsanesi Pierce'a göre, Lakers ile LeBron'un yolları artık ayrılmalı. Pierce, 2018'den bu yana Los Angeles'ta forma giyen LeBron'un kulüp üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ama artık Luka Doncic etrafında yeni bir dönem başlatmanın daha doğru olacağını savundu.



"Eğer Lakers gelecekte tekrar şampiyonluk adayı olmak istiyorsa, LeBron döneminin getirdiği kısıtlamalardan çıkmaları gerekiyor," diyen Pierce, FOX Sports programı Speak'e yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü:



"LeBron uzun zamandır bu organizasyonu adeta sarıp sarmaladı. Harika işler yaptı, muhtemelen ona bir heykel bile dikecekler. Ama artık 'Hizmetlerin için teşekkür ederiz, yolları ayırmalıyız' deme zamanı geldi. Bu zor bir konuşma olacak ama Luka'nın dönemi başlıyor."



Pierce ayrıca, LeBron ile Doncic'in birlikte oynamasının da sürdürülebilir olmadığını savundu:



"Luka ile şampiyon olmak için çevresinde çok özel bir yapı kurmanız gerekiyor. LeBron varken bu yapı oluşmaz. İkisi birlikte oynadığında Luka çevresinde olması gereken doğru parçaları bulamaz."



Luka Doncic'in gelişiyle Lakers sezon ortasında köklü bir değişime gitmişti. Bu, 40 yaşındaki LeBron James için de farklı bir rolü kabullenmek anlamına geldi. Normalde lider konumda olan James, bu kez daha geri planda kaldı. Ancak takımdaki yapı, bu fedakârlığın karşılığını verecek seviyede değildi.



