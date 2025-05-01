Osimhen'de 10 milyon euro indirim

Napoli, Osimhen'i Al-Hilal'e satmaya sıcak bakıyor. Suudi ekibi, 1 ay içerisinde ödemeyi yaparsa 10 milyon euro indirimle Nijeryalı golcüyü kadrosuna katabilecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Osimhen'de 10 milyon euro indirim
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01 Mayıs 2025 08:32
Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, gelecek sezon Suudi Arabistan'da forma giyebilir.

Il Mattino Gazetesi'nin haberine göre; Nijeryalı golcünün tapusunu elinde bulunduran Napoli, Al Hilal ile anlaşmaya yakın.

65 MİLYON EURO

İtalya ekibi, yapılan görüşmelerde Suudi takımına bir şartla indirim yapacağını iletti. Al-Hilal, eğer haziran ayına kadar ödeme yapmayı garanti ederse, 65 milyon euro bedelle Osimhen'i kadrosuna katabilir.

EN AZ 75 BEKLİYORLARDI

Napoli, birçok Avrupa devinin talip olduğu yıldız golcüsü için en az 75 milyon euro bekliyordu. Fakat yaz transfer döneminde hızlıca kadrosunu güçlendirmek isteyen Çizme devi, erkenden kasasını doldurmak istiyor.

Al Hilal cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek için Osimhen'i hızlıca ikna etmek zorunda. Sarı-Kırmızılılar'la sezonu tamamladıktan sonra kararını vermesi beklenen Nijeryalı, sezon başında Suudi ekiplerinin yaptığı teklifleri geri çevirdi.

CHELSEA'Yİ İSTİYOR

Öte yandan Victor'un Chelsea'de forma giymek istediği bildirildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maça çıkan golcü oyuncu 31 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı.

Performansıyla taraftarın sevgisini kazanan Osimhen'in takımda kalma ihtimali zor gözüküyor. Galatasaray Yönetimi, bu düşük ihtimal için çalışmalarını sürdürüyor.



 
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