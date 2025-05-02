Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, yaz döneminde önceliklerinin pota altına fiziksel güç katmak olduğunu açıkladı.



"Başlangıç pivotunuzu (Anthony Davis) bir oyun kurucuya (Luka Doncic) takas ettiğinizde, bu elbette kadroda ciddi dengesizlikler yaratır," diyen Pelinka, "Bunların bazı sonuçlarını da sahada gördük. Bu yüzden öncelikli hedeflerimizden biri, pivot bölgesine fiziksel olarak güçlü oyuncular eklemek olacak." şeklinde konuştu.



Pelinka, Davis-Doncic takası sonrası kadroyu toparlamaya çalışmayı "havada uçak inşa etmeye" benzetti.



Lakers, bu süreçte Jaxson Hayes, Christian Koloko, Trey Jemison ve Alex Len gibi isimlere süre verdi. Ancak Minnesota'ya karşı elendikleri beşinci maçta bu oyuncuların hiçbiri süre almadı. Lakers'ın sahadaki en uzun oyuncuları 2.08'lik Maxi Kleber ve 2.06'lık LeBron James'ti.



Beş maçlık seride Minnesota, Lakers'ı ribaundlarda 219-195 üstünlükle geçti.



Pelinka, ESPN'e yaptığı açıklamada, takımın savunma yönlü kanat oyuncularına da ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ayrıca, LeBron James'in yüksek beklentileri olduğunu vurgulayarak, bu beklentileri karşılamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.



Lakers'ın gelecek sezon için şimdiden 192 milyon dolarlık maaş yükümlülüğü bulunuyor. Takımın vergi istisnası ve üç takas hakkı da kullanılabilir durumda.



