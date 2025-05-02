Türkiye'den Katar'a gidiyor: Piatek!

Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek, Katar ekibi Al Sadd'ın teklifini kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Türkiye'den Katar'a gidiyor: Piatek!
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02 Mayıs 2025 15:53
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 16:33
Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek, kariyerine Katar'da devam etmeye hazırlanıyor.

BAŞAKŞEHİR KABUL ETMEDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Katar ekiplerinden Al Sadd, ocak ayından bu yana Piatek'e ilgi gösterdi ancak Başakşehir, golcü futbolcusu için teklifleri geri çevirdi.

TERCİHİ AL SADD OLDU

Piatek'in Al Sadd'dan gelen teklifi kabul ettiği ve daha sonra oyuncunun kendisinin de devreye girmesiyle Başakşehir'in Katar ekibinin teklifini kabul ettiği kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'in de ilgilendiği ancak Piatek'in tercihinin Al Sadd olduğu yazıldı.

BONSERVİS VE SÖZLEŞME

İtalyan basınındaki habere göre, Al Sadd, Piatek için Başakşehir'e 10 milyon euro'ya yakın bir bonservis ödeyecek ve sözleşmede bonuslar da yer alacak. Piatek'in de Al Sadd'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

Başakşehir'de bu sezon 44 maçta süre bulan Piatek, 30 gol attı ve 5 asist yaptı.

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