Sosyal Medya Fenomeni Mahsun Karaca Boşandı mı?

Karaca'nın sosyal medya hesaplarında veya yakın çevresinden boşanma haberlerine dair herhangi bir paylaşım bulunmuyor. Bu durum, iddiaların henüz doğruluk kazanmadığını gösteriyor.



Hatırlanacağı üzere Mahsun Karaca, sosyal medyada yayınladığı komik ve absürt röportajlarla geniş bir kitleye ulaşmıştı. Son dönemde ise çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor.



Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde, takipçileri ve kamuoyu bilgilendirilecektir.

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