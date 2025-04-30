Haber Tarihi: 30 Nisan 2025 12:32 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 12:32

Sosyal Medya Fenomeni Mahsun Karaca Boşandı mı?

Sosyal medya platformlarında "Röportaj Adam" olarak tanınan Mahsun Karaca'nın boşanıp boşanmadığı son günlerde merak konusu oldu. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal Medya Fenomeni Mahsun Karaca Boşandı mı?
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Karaca'nın sosyal medya hesaplarında veya yakın çevresinden boşanma haberlerine dair herhangi bir paylaşım bulunmuyor. Bu durum, iddiaların henüz doğruluk kazanmadığını gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere Mahsun Karaca, sosyal medyada yayınladığı komik ve absürt röportajlarla geniş bir kitleye ulaşmıştı. Son dönemde ise çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde, takipçileri ve kamuoyu bilgilendirilecektir.

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