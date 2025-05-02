Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 değişiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz'a Sivasspor karşısında ilk 11'de forma verecek. Barış Alper'in ilk 11'e dönmesiyle Roland Sallai'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda bir diğer değişiklik sağ bekte yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sonrası Eyüpspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Kaan Ayhan, Sivasspor karşısında ilk 11'de olacak. Kaan Ayhan'a formayı verecek Okan Buruk, Przemyslaw Frankowski'yi kulübeye çekecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz'a Sivasspor karşısında ilk 11'de forma verecek. Barış Alper'in ilk 11'e dönmesiyle Roland Sallai'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda bir diğer değişiklik sağ bekte yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sonrası Eyüpspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Kaan Ayhan, Sivasspor karşısında ilk 11'de olacak. Kaan Ayhan'a formayı verecek Okan Buruk, Przemyslaw Frankowski'yi kulübeye çekecek.