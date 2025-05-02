Bodrum FK'ye TFF'den ceza yağdı

Süper Lig'de geçen hafta olaylı geçen Samsunspor maçını evinde 2-1 kaybedip düşme potasından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ceza yağdırdı.



Son dakikada VAR kararı sonrası hakem Yasin Kol tarafından verilen penaltısı iptal edilen Yeşil-beyazlılara taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL ceza kesildi.



Aynı müsabakada Asbaşkan Selahattin Polat'a akredite edilmediği alanlarda bulunması ve müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 100 gün hak mahrumiyeti, ihtar cezası ve 280 bin TL para cezası kesildi. Basın Sözcüsü Onur Talay'a da aynı davranışlar nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti, ihtar cezası ve 150 bin TL para cezası verildi.



Teknik ekip de PFDK'dan ağır cezalar aldı. Bodrum FK yardımcı antrenörü Jose Miguel Real Teixeira akredite edilmediği alanlarda bulunması ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve ihtar cezasına çarptırıldı. Bodrum FK kulüp görevlileri Caner Tuna, İsmail Erdoğan ve Ömer Özmentaş da cezadan kurtulamadı.



Caner Tuna akredite edilmediği alanlarda bulunması ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti alırken, İsmail Erdoğan da 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.



Ömer Özmentaş ise ihtar cezası ile cezalandırıldı. Bodrum FK-Samsunspor maçında gösterdiği yönetimle eleştirilerin hedefi olan Hakem Yasin Kol, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine atanmıştı.



