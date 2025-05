VakıfBank: 'Final Four'da form olarak zirveye çıkmak harika'

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, sarı-siyahlı takımın sezonun en önemli zaman diliminde form tuttuğunu ve bunun planlanmış olduğunu söyledi.



Banu Can Schürmann, yarın başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyon, Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan sezon, kaptan Zehra Güneş ve Rus smaçör Marina Markova'yla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



VakıfBank olarak takım olmalarının uzun zaman aldığını ifade eden Banu Can Schürmann, "Aslında hayalimiz zamanla gerçekleşti. Sezona çok kötü başladık. Milli takımdan oyuncularımızın sakat, diğer milli takımlardaki oyuncularımızın olimpiyatlardan yorgun gelmesi buna etki etti. Hazırlık süreci biraz uzun sürdü. Bu dönemde beklemediğimiz mağlubiyetler yaşadık. Yükselişe geçmemiz ikinci yarıdan sonra oldu." diye konuştu.



Sultanlar Ligi'nde bu sezon elde edilen şampiyonluğun kendileri için de sürpriz olduğunu belirten 46 yaşındaki genel menajer, "Beraber takım oyunu oynayıp, performans artırıp, kondisyon kazanmamız ikinci yarıdan sonraya denk geldi. Takımın performans olarak zirveye çıktığı zaman, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final dönemine denk geldi. Planlanmış ve çalışılmış bir şeydi. En iyi olmamız gereken zamanın Dörtlü Final dönemi olduğunu biliyorduk. Sezon başındaki hedefimiz yapılanma ve VakıfBank'ı tekrar oluşturma, eski gücüne tekrar getirmekti. Şampiyonlukla bu dönemi taçlandırdığımız için tabii ki de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"Finalde olabilmek için elimizden geleni yapacağız"



Genel menajer Banu Can Schürmann, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Savino Del Bene maçına final karşılaşması gibi çıkacaklarını ifade etti.



Müsabakalardan önce büyük konuşmak istemediğini dile getiren Schürmann, "Guidetti her zaman bizlere maç maç hedefler koyuyor. Bunu play-off serisinde de böyle yaptık. Her maçı final gibi oynadık. 'Final oynayacağız' demek istemiyorum. Cumartesi oynayacağımız maç finalmiş gibi sahaya çıkacağız. Kazanabildiğimiz takdirde de gerçekten final oynayacağız. Finalde olabilmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.



"VakıfBank çok güçlü, kendi içinde kültürü olan bir kulüp"



Schürmann, VakıfBank'ın elde ettiği başarıların başantrenör Giovanni Guidetti ile teknik heyetinin ve kulüp kültürüyle bağlantılı olduğunu aktardı.



Sarı-siyahlı kulübün yatırımlarına devam edeceğini ve yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin olduğunu vurgulayan tecrübeli genel menajer, şunları kaydetti:



"Her takımda olduğu gibi oyuncular gidiyor, oyuncular geliyor. Gelen oyuncuların takıma, VakıfBank kültürüne ve ruhuna aidiyet duymaları biraz zaman alıyor. Bu başarıldıktan sonra da başarılar geliyor. VakıfBank çok güçlü bir kulüp. Kendi içinde kültürü olan bir kulüp. Giovanni Guidetti'nin 17 yıldır sürdürülebilir bir antrenörlük başarısı, onun sistemi, ekibin uzun süre beraber çalışması, gelen oyuncuların etkileşimleri gibi bazen süreç uzun olabiliyor. Gelinen noktada şampiyonluğa ulaşıyor olmak birincisi Guidetti'nin, ikincisi teknik heyetin, kulübün genel kültürüyle bağlantılı olarak düşünüyorum."



"Zehra bizi yanıltmadı"



Sarı-siyahlı ekibin idarecisi, sezon başında kaptanlığa getirilen Zehra Güneş'in bu konuda kendilerini yanıltmadığını belirtti.



Tecrübeli orta oyuncuya, kaptanlığı güvenerek verdiklerini anlatan Schürmann, "Zehra çok iyi bir kaptan oldu. O bandı oraya yapıştırınca Zehra'nın bu salonda büyümüş, VakıfBank ruhuyla büyümüş, yakın zamandaki şampiyonluklarda yer almış, birçok finalde ilk 6 ya da yedek olarak oynamış olmasını, bu stresi ve ağırlığı kaldırabileceğini biliyorduk. Zehra bizi yanıltmadı. Saha içinde ve saha dışında çok güzel bir kaptanlık sergiledi. Kupayı aldıktan sonra da 'Kaptan olarak ilk kupan lig şampiyonluğu oldu. Onlarcası da kaptanlığında gelir' dedik. İlk sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da kazanılırsa bence tarihe geçmiş bir kaptan olacak." değerlendirmesinde bulundu.



VakıfBank'taki sağlık ekibinin çok iyi olduğunu belirten Schürmann, "Zehra, olimpiyatlardan sakat ve ağrılı döndü. Sonrasında Zehra çok güzel bir rehabilitasyon süreci geçirdi. Rehabilite olurken de top antrenmanları da yaptı. Ona güzel bir program çıkardık. Canla başla çalıştı. Zehra kendisi de 'Ben ağrılarım ile oynamayı öğrendim' der. Öyle de devam ediyor." diye konuştu.



"Guidetti'ye Markova'nın 1-2 tane videosunu izlettirdik"



Banu Can Schürmann, Rus smaçör Marina Markova'nın sezon başında VakıfBank'a gelişinde İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin izlediği 1-2 videoyla transfere karar verdiğini aktardı.



VakıfBank'a ilk transferinin Markova olduğunu hatırlatan Banu, "Genel menajer olarak getirdiğim ilk oyuncu oldu. O zaman Antalya'da Muratpaşa Belediyespor'da oynuyordu. Biz Markova'yı istatistiklerde takip ediyorduk. VakıfBank'a gelme fikri Guidetti'den çıktı. Biz de ona Markova'nın 1-2 tane videosunu izlettirdik. O da görür görmez çok iyi hatırlıyorum: 'Yok yok, devamını izlememe gerek yok. Göreceğimi gördüm Banu, lütfen Markova'yı bizim ailemize getir' dedi." ifadelerini kullandı.



Markova'nın gelişimine dair de açıklamalarda bulunan Banu Can Schürmann, "Dünyanın en iyi smaçörlerinden biri eminim olacaktır. Çok pozitif bir karakter, çok çalışkan, her zaman fazlasını isteyen, ekstra antrenman yapmak isteyen, sürekli soru soran çok meraklı bir oyuncu. Burada olmaktan da çok mutlu. Biz de ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım Markova kariyerini VakıfBank'ta tamamlar. Bundan sonra başka bir yere gitmek istemez diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.