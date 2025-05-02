Formula 1'de sıradaki durak Miami

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 6. etabı Miami Grand Prix'siyle devam edecek.



ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta cumartesi TSİ 19.00'da sprint yarışı ve TSİ 23.00'te sıralama turları başlayacak. Yarış ise 4 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te koşulacak.



Sezonun ilk 5 yarışından üçünü McLaren pilotu Oscar Piastri kazanmıştı. Takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen de birer yarışta zafere ulaşmıştı.



Miami Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1- Oscar Piastri (Avustralya): 99



2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89



3- Max Verstappen (Hollanda): 87



4- George Russell (Büyük Britanya): 73



5- Charles Leclerc (Monako): 47



Takımlar



1- McLaren: 188



2- Mercedes: 111



3- Red Bull: 89



4- Ferrari: 78



5- Williams: 25



