Detroit Pistons'ın genç yıldızı Cade Cunningham, bu sezonun playofflarında kazandığı tecrübeyle ve öğrendikleriyle geleceğe yatırım yaptığını söyledi.



Cunningham, bu hafta yaptığı açıklamada, dört playoff maçında tüm normal sezondan daha fazla şey öğrendiğini söylemişti. Ancak iki maç daha oynandı ve bu dersler daha da ağırlaştı.



Salı gecesi Madison Square Garden'da sahne alan Pistons, New York Knicks karşısında 106-103'lük galibiyet alarak sezonu uzattı. Bu, Detroit'in New York'ta elde ettiği ikinci galibiyetti.



Ancak Perşembe gecesi, sezon dramatik bir şekilde sona erdi. Jalen Brunson bitime 4.5 saniye kala attığı üçlükle Knicks'i 116-113 öne geçirdi. Son hücumda Cunningham'ın Malik Beasley'e gönderdiği pas ise auta çıkarak maçın ve serinin sonu oldu.



"Playofflarda öğrendiğim en büyük şey, detaylara gösterilen dikkatin çok daha fazla önem kazanması," diyen Cunningham, "Her top kullanımı normal sezona göre çok daha anlamlı. Her şeyi daha güçlü, daha hızlı ve daha organize yapmak zorundasınız," ifadelerini kullandı.



Cunningham, Perşembe günü ideal performansını sergileyemedi. 23 sayı, 8 asist ve 7 ribaund ile oynasa da, üçlük çizgisinden 8'de 0 attı ve üç top kaybı yaptı.



"Geri almak istediğim çok fazla pozisyon var," diyen yıldız oyuncu, "Top kayıpları dışında, küçük ama belirleyici detaylarda daha iyi olabilirdik," şeklinde konuştu.



Tüm bunlara rağmen, Pistons sezonu beklentilerin çok üzerinde tamamladı. Son beş sezonda 25 galibiyeti bile göremeyen kulüp, bu sezon 14-68'den 44-38'e çıkarak Doğu Konferansı'nda altıncı sırayı aldı.