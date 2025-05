Santarelli: 'Finalde VakıfBank ile karşılaşmak isterim'

İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, VakıfBank'ın tüm takımlar için bir model niteliğinde olduğunu ve CEV Şampiyonlar Ligi finalinde sarı-siyahlı ekiple karşılaşmak istediğini söyledi.



İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde düzenlenen basın toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Takımının son durumunun çok iyi olduğunu belirten Santarelli, "Çok iyi bir sezon geçirdik. Dörtlü Final'in rekabetçi olduğunu biliyoruz. Buraya geldiğinizde hem fiziksel hem mental olarak hazır olmalısınız. Buradaki maçları oynamak kolay değil çünkü ikinci maçlar olmayacak. Tek maç oynayacağız. Her şey olabilir. VakıfBank evinde oynuyor. İyi bir noktadalar, çok geliştiler. Bu yüzden takımı ve Guidetti'yi tebrik ediyorum. Milano da bize karşı çok maç oynadı. Durumu değiştirmek isteyeceklerdir. Bunun farkındayız. Üstümüzde baskı var. Daha fazlasını yapmalıyız çünkü rakibimiz elinden gelenin en iyisini yapacak. VakıfBank da favori takımlardan bir tanesi." diye konuştu.



İstanbul'da olmanın kendisi için çok güzel olduğunu vurgulayan İtalyan başantrenör, "Dörtlü Final'in İstanbul'da olacağını duyunca çok heyecanlanmıştım. Tabii ki Dörtlü Final'de olmak istiyorum diye düşünmüştüm. Böyle bir arenada oynamak muhteşem olacak. Çünkü desteğin ve Türk taraftarların muhteşem olduğunun farkındayım. Çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Burada oynamak çok özel bir his. Kazanmak bir rüya gibi olur. Finale kalmayı hedefliyorum ama önce yarı finali düşünmek zorundayız çünkü Milano'ya karşı oynamak kolay değil. Yarı finalde iyi bir iş çıkarırsak finali düşünmeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Finalde VakıfBank ile karşılaşmak isterim"



Tecrübeli çalıştırıcı, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank ile karşılaşmak istediğini ve kazanmaları halinde bunun "bir rüya" gibi olacağını aktardı.



VakıfBank'ta A Milli Takım'da oynayan birçok oyuncunun olduğunun altını çizen 43 yaşındaki başantrenör, "Finalde VakıfBank ile karşılaşmak isterim. Ben İtalyanım, bu turnuvada İtalyanları desteklemem normal. Ancak VakıfBank'a karşı oynamak çok iyi olurdu çünkü dünyadaki en iyi takımlardan biri. Guidetti'yi takdir ediyorum. Finalde VakıfBank ile karşılaşacağımızı hesaba katarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. VakıfBank tüm takımlar için bir model niteliğinde. VakıfBank'a karşı finalde oynamak bir rüya gibi olur, belki de kazanmak. Fakat daha önce de söylediğim gibi önce Milano'yu düşüneceğiz, sonra bir sonraki takımı." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'yi çok özledim"



Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Santarelli, Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'a katılarak oyuncularla yeniden çalışmak için heyecanlandığını vurguladı.



İstanbul'da olmaktan heyecan duyduğunu vurgulayan Daniele Santarelli, "Türkiye'yi çok özledim. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu an için çok uzun zaman bekledim. Çünkü biliyordum ki Dörtlü Final burada olacak ve ardından milli maçlar başlayacak. İkinci takımım çoktan çalışmalara başladı. Çok mutluyum. Çok fazla genç oyuncu var. Aklım şu an burada, İstanbul'da. Milli takımı düşünmeye başladım. Bu açıdan profesyonel olmayı istiyorum. Aklım tabii ki Conegliano ile ancak burada olup milli takıma katılmak için çok heyecanlıyım. Çünkü çok iyi bir yaz olacak." diyerek konuşmasını tamamladı.