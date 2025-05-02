Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, bu hafta mı açıklanacak? Gözler 4 aylık enflasyon farkında (2025 TÜİK nisan ayı enflasyonu)

Nisan ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak nisan ayı TÜFE verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı ve kira zamları belli olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, bu hafta mı açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Normal şartlarda her ayın 3'ünde yayımlanan enflasyon verileri, 3 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hafta içine denk gelen ilk gün açıklanacak.

Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 3.83 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 9.03 kümülatif zam meydana gelecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 arttı.