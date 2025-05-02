Altay'ın 2.Lig'e veda maçı

Altay cumartesi günü sezonun son haftasında evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'ın 2.Lig'e veda maçı
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02 Mayıs 2025 14:38
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 maç kala küme düşmesi kesinleşen Altay yarın sezonun son haftasında evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Ertuğrul Kösterelioğlu yönetecek.

Maçın biletleri maraton tribünü ve misafir tribün 65, numaralı 275, VIP 650 ve 1000 TL'den satışa sunuldu. Kadın ve öğrenciler için numaralı tribün biletleri gişelerden 135 TL karşılığında satılacak. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezası süren Ali Kızılkuyu forma giyemeyecek.

Ceyhun'un haftalar önce sezonu kapattığı, Hikmet'in kadro dışı kaldığı İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Mehmet Gündüz ve Sefa da görev yapamayacak. Altay'da geçen hafta Isparta 32 Spor deplasmanında olduğu gibi Murat Uluç, Ozan, Deniz, Özgür gibi tecrübeli oyuncuların kadroda yer alması beklenmiyor.

FIFA tarafından 6 puanının silinmesiyle 22 puana düşen 17'nci sıradaki Altay, 40 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Kırklarelispor'a karşı genç oyuncularıyla prestij mücadelesi verecek.

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