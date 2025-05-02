Yeni sezonda hücum hattında yeniden yapılandırmaya gidecek olan Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin golcü adayları arasına Lecce'nin 25 yaşındaki Karadağlı yıldızı Nikola Krstovic'i dahil ettiği ortaya çıktı.
Yeni sezonda Edin Dzeko'yla sözleşme uzatmayacak olan Fenerbahçe, Youssef En- Nesyri'ye de gelecek olan teklifleri kabul edecek ve ileri ucu büyük oranda değiştirecek.
Birçok isimle görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Lecce'nin Karadağlı golcüsü Nikola Krstovic geldi. 2023'ten bu yana İtalyan ekibinde forma giyen 1.85'lik santrfor için sportif direktör Branco'nun nabız yokladığı ortaya çıktı.
MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Bu sezon Lecce'yle 34 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Karadağlı santrfor için Çizme ekibinin 20 milyon eurodan kapıyı açtığı, Fenerbahçe'nin ise bu fiyatı aşağıya çekmeye çalıştığı belirtildi.
Oyuncunun Mourinho faktöründen dolayı sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı da vurgulandı. 2 yıl önce 3.9 milyon euroya Lecce'ye gelen Krstovic'in piyasa değeri ise 14 milyon euro.
Yeni sezonda Edin Dzeko'yla sözleşme uzatmayacak olan Fenerbahçe, Youssef En- Nesyri'ye de gelecek olan teklifleri kabul edecek ve ileri ucu büyük oranda değiştirecek.
Birçok isimle görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Lecce'nin Karadağlı golcüsü Nikola Krstovic geldi. 2023'ten bu yana İtalyan ekibinde forma giyen 1.85'lik santrfor için sportif direktör Branco'nun nabız yokladığı ortaya çıktı.
MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Bu sezon Lecce'yle 34 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Karadağlı santrfor için Çizme ekibinin 20 milyon eurodan kapıyı açtığı, Fenerbahçe'nin ise bu fiyatı aşağıya çekmeye çalıştığı belirtildi.
Oyuncunun Mourinho faktöründen dolayı sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı da vurgulandı. 2 yıl önce 3.9 milyon euroya Lecce'ye gelen Krstovic'in piyasa değeri ise 14 milyon euro.