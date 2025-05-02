Atletico Madrid'den Antony hamlesi!

Atletico Madrid, Real Betis'te sergilediği performansla dikkat çeken Antony ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den Antony hamlesi!
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02 Mayıs 2025 15:36
Atletico Madrid, Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Antony için harekete geçti.

İspanya'dan El Chiringuito TV'nin haberine göre, Atletico Madrid, bonservisi Manchester United'da bulunan Antony için İngiliz ekibiyle temasa geçti.

40-50 MİLYON EURO

Manchester United'ın ise Brezilyalı futbolcuyu 40-50 milyon euro bonservis aralığında bırakmaya hazır olduğunu Atletico Madrid'e bildirdiği kaydedildi.

Manchester United'dan devre arası transfer döneminde Real Betis'e kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.

İSPANYA PERFORMANSI

Real Betis'te 19 maça çıkan Antony, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Antony'nin bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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