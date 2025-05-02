Namet Ateş: "Altınordu'nun yeri 1'inci Lig"

2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a hazırlanan Altınordu, Adana 01 FK ile oynayacağı kritik maç öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Namet Ateş, hedeflerinin 1. Lig olduğunu vurguladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Namet Ateş: 'Altınordu'nun yeri 1'inci Lig'
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02 Mayıs 2025 15:23
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle geçirecek Altınordu'da gözler 8 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Adana 01 FK ile oynanacak Play-Off 1'inci tur maçına çevrildi. Rakibiyle tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak İzmir temsilcisi galibiyet alıp 2'nci Tur'a yükselmenin planlarını yapıyor.

Hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdüren kırmızı-lacivertli ekibin teknik direktörü Namet Ateş, "Kulübümüzün yeri her zaman 1'inci Lig'dir. Başkanımızın, camiamızın beklentisi de bu yönde. Zaten taraftarlarımız da her maç öncesi bunu istediklerine yönelik dileklerini dile getiriyorlar. Bizim Altınordu olarak en az 1'inci Lig'de olmamız lazım" dedi.

"Lig yarışından çıkamadık ama şimdi Play-Off'ta böyle bir imkan bize geldi" diyen genç teknik adam, "Bir hafta önce ligi bitirmek bizim için avantaj gibi görünüyor. Şampiyonluğun son haftaya kadar taşınması ligin kalitesini ortaya koyuyor. En son oynadığımız Sarıyer maçından alabileceğimiz dersleri aldık. Artık tüm konsantrasyonumuz ve düşüncemiz Adana 01 FK ile oynayacağımız maça yönelik. Maç günü geldiğinde en iyi oyunumuzu ortaya koymak için mücadele edeceğiz. İyi bir takıma sahibiz. Kulübümüzün de imkanları var. Başkanımız da kulübün gerekliliklerini yerine getirdi. Hiçbir sorunumuz yok. Çok iyi çalışıp en iyi bir şekilde maça çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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