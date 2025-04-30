Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor!

6 ay Galatasaray'da forma giydikten sonra 3 farklı takımda kiralık olarak kariyerini sürdüren Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılıların şampiyon olmasıyla birlikte Devler Ligi arenasında mücadele ederek yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor!
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30 Nisan 2025 12:52
Roma'da kadro dışı kaldıktan sonra 2022-23 sezonu devre arasında Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, kiralık süreçlerinde bir türlü dikiş tutturamadı.

Önce şarta bağlı satın alma maddesiyle Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız, geçen yaz Galatasaray'a dönmek istememişti.

Kariyer hedeflerinin farklı olduğunu ifade eden İtalyan futbolcu yine şarta bağlı satın alma maddesiyle birlikte Atalanta'ya kiralanmıştı.

Gian Piero Gasperini'nin de üzerine düştüğü Zaniolo'nun Atalanta macerası umduğu gibi gitmeyince Fiorentina ile yine kiralık transfer karşılığında anlaşıldı.

SATIN ALMA ŞARTLARI DEVREYE GİRMEYECEK

Fiorentina'da 10 maçın sadece 4'ünde sahaya ilk 11'de çıkan 25 yaşındaki futbolcunun satın alma şartları devreye girmeyecek.

ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

İtalyan kulübü, Zaniolo'yu transfer etmeye sıcak baksa da satın alma maddesindeki 15,5 milyon Euro'yu ödemek istemiyor. Daha önce Galatasaray'a dönme niyeti olmayan Zaniolo ise sarı-kırmızılıların şampiyon olmasını bekliyor.

İtalyan yıldız, bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Galatasaray'a dönme planları yapıyor. Zaniolo Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve yeniden çıkış yakalamak istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 33 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu toplamda 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Zaniolo Galatasaray'da Süper Lig'de 10 maçta oynamış 5 gollük katkı sağlamıştı.

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