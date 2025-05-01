1 Mayıs Spor Salonları Açık mı, Kapalı mı? 2025

1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş gibi, spor salonlarının da bu özel günde kapalı olması muhtemeldir. Çalışanların dinlenmesi ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlam ve önemine uygun hareket edilmesi amacıyla, birçok spor salonu faaliyetlerine ara verebilir. Ancak, bazı özel spor salonları veya zincir spor salonları, 1 Mayıs'ta sınırlı saatlerde veya özel bir tarifeyle hizmet vermeye devam edebilir. Bu nedenle, gitmeyi planladığınız spor salonu hakkında önceden bilgi almak büyük önem taşımaktadır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: