Adnan Polat'tan Florya için açıklama!

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Florya Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Florya Projesi için İhale Komisyonu'nda başında yer alan Polat, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı:
"Epey bir süredir üzerine çalıştığımız bir proje. Galatasaray için çok önemli bir proje. Belirli noktalara geldik. Fakat ortada bir gerçek var, şu andaki konjonktür gayrimenkul sektöründe çok arzu ettiğimiz gibi değil. Biz gerekli prosedürleri tamamladık. 15 tane firma bizden teklif için zarf aldı. Bugüne kadar da bunlardan 3 tanesi bize gönderdi. Son günlerdeki biraz ortamın karışık olmasından dolayı, 1 Mayıs'ta ulaşımla ilgili sıkıntı olduğu için bazı firmalar bizi aradı ve 2-3 gün zaman istediler bizden. Biz normalde bugün gelen zarflardan birini açıp evrakların tam olup olmadığına bakacaktık. Eksiği olanlara da gelecek cumaya kadar zaman verecektik. Bugün normalde bu zarfların açılması gerekiyordu. Sıkıntılı bir zaman olduğu için bizden zaman isteyen firmalar oldu. Biz de salı gününe kadar zaman verdik.
Salı günü saat 17.00'de gelecek dosyalarla, şu anda 3 tane var, bunları açacağız. Orada özellikle evraklara bakacağız. Eksik olanlara cuma gününe kadar zaman vereceğiz. Önümüzdeki cuma da zarfların tamamını açacağız. O tekliflerden sonra içlerinden en iyi 3 tanesini seçeceğiz. Kalan 3 firmayla en son tekliflerini açık olarak söylemelerini isteyeceğiz. Ondan sonra firmayı belirlemiş olacağız. Ondan sonra sözleşmesi var. O da bir ay sürer diye düşünüyorum. İki tarafın haklarını koruyacak şekilde sözleşme yapmak şart. Üzerinde tartışılacağına eminim. Sözleşmenin haziran ayında bittiğini varsayarsak, ihaleyi kazanan firma projelendirmelerini yapacaklar. Bu bir süreç alacak.
Ondan sonra ruhsatı almak için belediyeye müracaatları olacak. Tahmin ediyorum ki bu en az 6-8 ay arası sürer. En iyi şartlarda, gelecek yıl nisan ayının başının temelinin atılacağını düşünüyoruz. Ondan sonra da firmaların normal olarak bu inşaatı 2-3 sene içerisinde bitirmesi lazım. Galatasaray'ın da kazançları ondan sonra olmaya başlayacak. Sözleşme esnasında bir ön ödeme vardı. Yatırımcı firma, bu ön ödemeyi baştan peşin yapacak. Burada en önemli unsur, şu anda arazinin üzerinde bir ipotek var. Onun kaldırılmasında kullanılacak. Kaç tane firma katılacağını, kaç tanesinin belgelerinin tam, kaç tanesinin eksik olduğunu salı günü saat 17.00'de tekrar açıklayacağız."
Florya Projesi için İhale Komisyonu'nda başında yer alan Polat, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı:
"Epey bir süredir üzerine çalıştığımız bir proje. Galatasaray için çok önemli bir proje. Belirli noktalara geldik. Fakat ortada bir gerçek var, şu andaki konjonktür gayrimenkul sektöründe çok arzu ettiğimiz gibi değil. Biz gerekli prosedürleri tamamladık. 15 tane firma bizden teklif için zarf aldı. Bugüne kadar da bunlardan 3 tanesi bize gönderdi. Son günlerdeki biraz ortamın karışık olmasından dolayı, 1 Mayıs'ta ulaşımla ilgili sıkıntı olduğu için bazı firmalar bizi aradı ve 2-3 gün zaman istediler bizden. Biz normalde bugün gelen zarflardan birini açıp evrakların tam olup olmadığına bakacaktık. Eksiği olanlara da gelecek cumaya kadar zaman verecektik. Bugün normalde bu zarfların açılması gerekiyordu. Sıkıntılı bir zaman olduğu için bizden zaman isteyen firmalar oldu. Biz de salı gününe kadar zaman verdik.
Salı günü saat 17.00'de gelecek dosyalarla, şu anda 3 tane var, bunları açacağız. Orada özellikle evraklara bakacağız. Eksik olanlara cuma gününe kadar zaman vereceğiz. Önümüzdeki cuma da zarfların tamamını açacağız. O tekliflerden sonra içlerinden en iyi 3 tanesini seçeceğiz. Kalan 3 firmayla en son tekliflerini açık olarak söylemelerini isteyeceğiz. Ondan sonra firmayı belirlemiş olacağız. Ondan sonra sözleşmesi var. O da bir ay sürer diye düşünüyorum. İki tarafın haklarını koruyacak şekilde sözleşme yapmak şart. Üzerinde tartışılacağına eminim. Sözleşmenin haziran ayında bittiğini varsayarsak, ihaleyi kazanan firma projelendirmelerini yapacaklar. Bu bir süreç alacak.
Ondan sonra ruhsatı almak için belediyeye müracaatları olacak. Tahmin ediyorum ki bu en az 6-8 ay arası sürer. En iyi şartlarda, gelecek yıl nisan ayının başının temelinin atılacağını düşünüyoruz. Ondan sonra da firmaların normal olarak bu inşaatı 2-3 sene içerisinde bitirmesi lazım. Galatasaray'ın da kazançları ondan sonra olmaya başlayacak. Sözleşme esnasında bir ön ödeme vardı. Yatırımcı firma, bu ön ödemeyi baştan peşin yapacak. Burada en önemli unsur, şu anda arazinin üzerinde bir ipotek var. Onun kaldırılmasında kullanılacak. Kaç tane firma katılacağını, kaç tanesinin belgelerinin tam, kaç tanesinin eksik olduğunu salı günü saat 17.00'de tekrar açıklayacağız."