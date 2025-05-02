Jonathan Tah için Avrupa'da büyük yarış!

Bayer Leverkusen forması Jonathan Tah, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 10 yıldır oynadığı Alman ekibinden ayrılacak.



Jonathan Tah'ın Bayer Leverkusen'den bonservissiz ayrılacak olması Avrupa'da birçok dev takımın iştahını kabarttı.



PEŞİNDEKİ TAKIMLAR



Inter, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih ve Manchester United, Alman stoperi kadrosuna katmak istiyor.



Bayer Leverkusen'de bu sezon 46 maçta süre bulan 29 yaşındaki Jonathan Tah, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



