Jonathan Tah için Avrupa'da büyük yarış!

Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan Jonathan Tah, adeta transfer savaşı çıkardı. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Alman stoper ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jonathan Tah için Avrupa'da büyük yarış!
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02 Mayıs 2025 15:00
Bayer Leverkusen forması Jonathan Tah, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 10 yıldır oynadığı Alman ekibinden ayrılacak.

Jonathan Tah'ın Bayer Leverkusen'den bonservissiz ayrılacak olması Avrupa'da birçok dev takımın iştahını kabarttı.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Inter, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih ve Manchester United, Alman stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 46 maçta süre bulan 29 yaşındaki Jonathan Tah, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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