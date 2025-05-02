Haber Tarihi: 02 Mayıs 2025 13:46 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 13:46

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı 2025: Konut, Ev, İşyeri Zam Oranı

Kira sözleşmesi Mayıs ayında yenilenecek olan ev ve işyeri kiracıları ile mülk sahipleri dikkat! 2025 yılı Mayıs ayı kira artış oranı merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, Mayıs ayı konut kira artış oranı ve Mayıs ayı işyeri kira artış oranı netlik kazanacak. İşte 2025 Mayıs ayı kira artış oranı hakkında tüm beklentiler ve hesaplama detayları

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı 2025: Konut, Ev, İşyeri Zam Oranı
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Kira sözleşmesi Mayıs ayında yenilenen ev sahipleri ve kiracılar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilere çevirdi. Kira artış hesaplamaları TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık verilere göre yapılıyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Mayıs Ayı Enflasyon Verileri Kira Artış Oranını Belirleyecek

Kira artış oranlarının belirlenmesinde temel alınan enflasyon rakamları, her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Ancak, bu ay bir istisna yaşanacak. 3 Mayıs 2025 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, Nisan ayına ait enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü duyurulacak. Bu açıklama ile birlikte Mayıs 2025 kira artış oranı da kesinleşmiş olacak. Kira sözleşmesi Mayıs ayında yenilenecek olan konut ve işyerleri için uygulanacak kira artış oranı bu veriyle belirlenecek.

2025 Mayıs Ayı Konut Kira Artış Oranı Beklentisi Ne Yönde?

Konut kiralarında uygulanan %25'lik zam sınırı sona erdiğinden beri, kira artışları TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden hesaplanmaktadır. 2025 Mayıs ayı konut kira artış oranının ne kadar olacağı, 5 Mayıs'ta açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verilerine bağlıdır. Ancak, mevcut ekonomik göstergeler ve enflasyonun genel seyri göz önünde bulundurulduğunda, Mayıs ayı konut kira artış oranının da yüksek bir seviyede olması beklenmektedir. Kesin oran, TÜİK'in açıklamasının ardından netlik kazanacaktır. Ev sahipleri, açıklanacak bu oranın üzerinde bir zam talep edemeyeceklerdir.
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