Erik ten Hag, Xabi Alonso'yu bekliyor!

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso sonrası teknik direktörlük koltuğunu Erik ten Hag'a emanet etmek istiyor. Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adamla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erik ten Hag, Xabi Alonso'yu bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 14:46
Bayer Leverkusen, teknik direktörü Xabi Alonso'yu Real Madrid'e göndermeye hazırlanıyor.

Alman ekibi, Alonso'nun olası ayrılığında ise yeni teknik direktör için fazla beklemeyecek.

ALONSO SONRASI PLAN

Kicker'de yer alan habere göre, son dönemde teknik direktör değişimlerini sorunsuz geçen ve teknik direktör ayrılığında yeni antrenörü hemen açıklayan Bayer Leverkusen, Alonso sonrası da sorun yaşamak istemiyor.

ANLAŞMA NOKTASINA GELİNDİ

Bayer Leverkusen, Alonso'nun olası ayrılık sonrasında göreve Erik ten Hag'ı getirmek istiyor. Kicker'de yer alan haberde, kulübün, Hollandalı teknik adamla görüştüğü ve taraflar arasında yapılan bu görüşmelerin ardından anlaşma noktasına gelindiği belirtildi.

Bayer Leverkusen'in, Alonso - Real Madrid düğümünün çözülmesinin ardından Erik ten Hag'ı yeni hoca olarak açıklaması bekleniyor.

2022-2024 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, ekim ayında İngiliz ekibinden ayrılmasından bu yana kulüp çalıştırmıyor.

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.