Erik ten Hag, Xabi Alonso'yu bekliyor!

Bayer Leverkusen, teknik direktörü Xabi Alonso'yu Real Madrid'e göndermeye hazırlanıyor.



Alman ekibi, Alonso'nun olası ayrılığında ise yeni teknik direktör için fazla beklemeyecek.



ALONSO SONRASI PLAN



Kicker'de yer alan habere göre, son dönemde teknik direktör değişimlerini sorunsuz geçen ve teknik direktör ayrılığında yeni antrenörü hemen açıklayan Bayer Leverkusen, Alonso sonrası da sorun yaşamak istemiyor.



ANLAŞMA NOKTASINA GELİNDİ



Bayer Leverkusen, Alonso'nun olası ayrılık sonrasında göreve Erik ten Hag'ı getirmek istiyor. Kicker'de yer alan haberde, kulübün, Hollandalı teknik adamla görüştüğü ve taraflar arasında yapılan bu görüşmelerin ardından anlaşma noktasına gelindiği belirtildi.



Bayer Leverkusen'in, Alonso - Real Madrid düğümünün çözülmesinin ardından Erik ten Hag'ı yeni hoca olarak açıklaması bekleniyor.



2022-2024 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, ekim ayında İngiliz ekibinden ayrılmasından bu yana kulüp çalıştırmıyor.



