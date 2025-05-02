Alexander Djiku'ya eski takımı talip oldu!

Sergilediği performansla Jose Mourinho'nun bir türlü gözüne giremeyen Alexander Dijku için eski takımı Strasbourg'un devreye girdiği öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alexander Djiku'ya eski takımı talip oldu!
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02 Mayıs 2025 08:53
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planlarında düşünülmediği iddia edilen Alexander Djiku için eski kulübü Strasbourg devreye girmeye hazırlanıyor.

Ligue 1 ekibi, yeni sezonda savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirmek isterken, 30 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor.

BEDELSİZ KAPTIRMIŞLARDI

Şampiyonlar Ligi potasının yalnızca bir puan gerisinde yer alan Strasbourg'un, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmesi halinde Djiku için resmi girişimlerde bulunacağı belirtiliyor. Fransız temsilcisi, 2022 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak kaptırdığı eski oyuncusunu yeniden kadroya kazandırmak istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan savunmacı, 1 gol kaydetti.



 
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