Dünya Ablalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025

Dünya Ablalar Günü insanların ablaları ile paylaştığı güçlü bağı onurlandırmak ve aralarındaki özel ilişkiyi kutlamaya teşvik ediyor. Ablası olanların sevgisini bir kez daha dile getirmesi için küçük bir neden olan 24 Haziran Dünya Ablalar Günü ile ilgili aramalar da hız kazandı. Peki, Dünya ablalar günü ne zaman? Ablalar günü sözleri ve mesajları! İşte detaylar haberimizde...



2025 DÜNYA ABLALAR GÜNÜ NE ZAMAN?



Dünya ablalar günü 24 Haziran tarihinde kutlanıyor.



DÜNYA ABLALAR GÜNÜ MESAJLARI!



Aile olmak ne güzel şey kardeş olmak canın sıkkınken başını ablanın omuzuna dayamak. Ondan güç almak.



Anneden geriye kalan en güzel şey abladır. 24 Haziran Dünya Ablalar Günün kutlu olsun.



Herkesin bir ablası olmalı bu hayatta yeri geldi sırdaş yeri geldi yoldaş



Ağladığımda gözümden akan yaşı seven biricik ablacım. Ablalar günün kutlu olsun ablam



Abladan daha güzel bir kelime var mı bu dünyada cümleleri süsleyebilen. Ablalar günün kutlu olsun



Ne zaman düşsem elimden tutup ayağa kaldırdın ablacım. Ablalar günün kutlu olsun ablam



Ablam sana ne söylesem az olur yaptığın fedakarlıklar asla ödenmez. Ablalar günün kutlu olsun .



Hayatımda en çok sana güvendim, senden başka güvenecek kimsem yok. Ablalar günün kutlu olsun



Küçüktüm cahildim sen bana hayat getirdin ablam. Hayatta hiç bir şeyin olmayabilir ta ki bir ablan varsa en kıymetli hazineye sahipsin demektir.



Güneşin buz tuttuğu yerde canım ablacığım, işte o yerde seni sevmekten vazgeçebilirim. Doğum günün kutlu olsun.



Bugün geride bıraktığın yaşının mutluluğunu yaşıyorsun ve kardeşin olarak her zaman senin yanında yer alıyorum. Nice yaşlara!



Beni her zaman gülümseten yüzündeki harika gülümsemen hiçbir zaman yüzünden eksik olmasın ablacığım. Doğum günün gibi her günün güzel olsun.



Mutluyum bugün çünkü senin gibi bir ablaya sahibim. Mutluyum çünkü hayatımda senin gibi bir abla var. Mutluyum çünkü bugün sen doğmuşsun, canım ablacığım.