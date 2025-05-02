TOFAŞ, play-off'a saha avantajıyla girmenin peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü sırada bulunan TOFAŞ, en yakın takipçisi Bahçeşehir Koleji ile cumartesi günü kritik bir maça çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TOFAŞ, play-off'a saha avantajıyla girmenin peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 14:07
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü sırada bulunan TOFAŞ, play-off'a saha avantajıyla girmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren TOFAŞ, bitime 3 hafta kala kritik maçlara çıkıyor.

Ligin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji ile yarın sahasında karşılaşacak Bursa ekibi, bu maçı 8 sayı farkla kazanması halinde ilk dörtteki yerini garantileyecek ve play-off için saha avantajı elde edecek.

Aldığı 17 galibiyetle 4. sırada bulunan TOFAŞ, bu hafta karşılaşacağı rakibinin sadece bir galibiyet üstünde yer alıyor.

Başantrenör Ene: "Potansiyeli olan takımız"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine, kulübün maddi ve idari sisteminin yıllardır iyi çalıştığını söyledi.

Belli bütçelerle kadroların kurulduğunu ve altyapıya önem veren bir sistemin var olduğunu belirten Ene, "Taraftarımızın takımın iyi olmasıyla ilgili beklentilerine göre ve kulübün sistemine uygun bir takım kurduk." dedi.

Ene, kurulan mütevazı kadroyla iyi sonuçlar elde edildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Takımların çıkışları oluyor, düşüşleri de oluyor. Sezonu iyi bir noktada tamamlamak önemli. Antrenmanlarda oyuncularımızın sezonu iyi bitirme noktasındaki gayretini görüyoruz. İnşallah bunu sonuca da yansıtacağız. Potansiyeli olan bir takımız. Geldiğimiz noktada her maç iyi rakiplere karşı oynayacağız. Her şeyi yapabilecek bir kadroya sahibiz. Birbiriyle oynamaktan keyif alan bir ekibiz. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım."

"Yenemeyeceğiz takım yok"

Ene, bu hafta iyi bir rakiple kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirdi.

Zorlu bir maça çıkacaklarını ve iyi hazırlandıklarını ifade eden Ene, şöyle konuştu:

"Kazanmak istiyoruz. Saha avantajını play-off'ta almak önemli. Ne olursa olsun birbirine denk iki takım. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sağlıklı ve enerjimiz yerinde olduğunda yenemeyeceğimiz takım yok."

Başantrenör Ene, hiçbir rakipten çekinmediklerini sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.