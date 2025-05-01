Haber Tarihi: 01 Mayıs 2025 16:31 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 16:31

1 Mayıs metro, metrobüs, marmaray, tramvay açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hangi toplu taşıma durakları kapalı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kapalı olan metro, metrobüs ve tramvay durakları belli oldu. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs günü yapılması planlanan izinsiz gösteriler önüne geçmek için bir dizi tedbir kararı aldı. Alınan tedbir kararları sebebiyle bazı metro ve tramvay durakları hizmet vermeyecek. 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak durakların haricinde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Peki 1 Mayıs metrolar ve tramvay açık mı, kapalı mı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

1 Mayıs metro, metrobüs, marmaray, tramvay açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hangi toplu taşıma durakları kapalı?
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınan tedbirleri açıkladı. 1 Mayıs Perşembe günü saat 05.30'dan itibaren bazı duraklar hizmet vermeyecek. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan seyahat etmeye hazırlanan vatandaşlar ise kapalı olacak yolları ve toplu taşıma araçlarını araştırıyor. İstanbul'da seferleri durdurulacak toplu taşıma araçları dışında kalanlar ise ücretsiz olarak kullanılabilecek.İstanbul Valiliği, metro, metrobüs, tramvay ve metro kullanacaklar için uyarılarda bulundu. Peki 1 Mayıs'ta hangi duraklar kapalı? Bugün metro, metrobüs, vapur ve tramvay çalışıyor mu? İşte, alınan kararlar…

1 MAYIS'TA METRO, METROBÜS, TRAMVAY VE VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı toplu taşıma durakları, İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre kapalı olacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Perşembe Günü saat 05.30'dan itibaren bazı toplu taşıma durakları hizmet vermeyecek. M2 Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman metro hattı, Kabaş Takim Fünikler hattı, Karaktör-Tünel Meydan Füniküler hattı, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam, Tepebaşı İETT hattı, M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro giriş çıkış noktaları hizmet vermeyecek.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,
3- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,
4- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,
5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
6- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
7- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
8- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
9- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,
10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,
11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)
12- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması,
İdo A.Ş Ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce;
1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,
1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,
Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,
Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi," kararları alındı.
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